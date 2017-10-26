Состоялись двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Согласно "Плану двустороннего сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и Федеральным министерством обороны Федеративной Республики Германии на 2017 год", в Баку состоялись двусторонние переговоры между министерствами обороны двух стран.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы военного сотрудничества между двумя странами. Состоялся также обмен мнениями о сотрудничестве в области военного образования и обучения, а также вопросах региональной безопасности.