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В Москве состоялась встреча военных делегаций Азербайджана и Пакистана

В Москве состоялась встреча военных делегаций Азербайджана и Пакистана В рамках проходящей в Москве IX Международной конференции по безопасности 22 июня заместитель министра обороны Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с делегацией во главе с заместителем министра обороны Исламской Республики
Армия
22 июня 2021 г. 20:43
В Москве состоялась встреча военных делегаций Азербайджана и Пакистана

В рамках проходящей в Москве IX Международной конференции по безопасности 22 июня заместитель министра обороны Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с делегацией во главе с заместителем министра обороны Исламской Республики Пакистан генерал-лейтенантом Мианом Мухаммадом Хилалом Хусейном.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения отношений между армиями двух стран и обменялись мнениями по ключевым направлениям военного сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada Azərbaycan və Pakistan müdafiə nazirlərinin müavinlərinin görüşü olub

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