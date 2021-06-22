В Москве состоялась встреча военных делегаций Азербайджана и Пакистана

В рамках проходящей в Москве IX Международной конференции по безопасности 22 июня заместитель министра обороны Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с делегацией во главе с заместителем министра обороны Исламской Республики

В рамках проходящей в Москве IX Международной конференции по безопасности 22 июня заместитель министра обороны Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с делегацией во главе с заместителем министра обороны Исламской Республики Пакистан генерал-лейтенантом Мианом Мухаммадом Хилалом Хусейном.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения отношений между армиями двух стран и обменялись мнениями по ключевым направлениям военного сотрудничества.