Военнослужащие Казахстана проинформированы об азербайджанских беспилотниках

Военнослужащие Казахстана проинформированы об азербайджанских беспилотниках

Делегации сил специального назначения министерств обороны Азербайджана и Казахстана провели в Азербайджане встречу с целью обмена боевым опытом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

На встрече обсуждены вопросы вооружения, снаряжения, организации подразделений, задействованных в операциях с условным противником, правила применения подразделений и их совершенствование.

Гости были проинформированы об ударных беспилотниках азербайджанского производства.

Затем на Общевойсковой учебной площадке была проведена показательная тренировка, в рамках которой были продемонстрированы тактические действия подразделений, боевое применение вооружения и снаряжения.

В завершение мероприятия гостям были вручены памятные подарки.