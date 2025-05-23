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Состоялась встреча представителей Сил специального назначения Азербайджана и Италии

Состоялась встреча представителей Сил специального назначения Азербайджана и Италии Состоялась экспертная встреча между представителями Сил специального назначения Азербайджана и Италии.
Армия
23 мая 2025 г. 17:31
Состоялась встреча представителей Сил специального назначения Азербайджана и Италии

Состоялась экспертная встреча между представителями Сил специального назначения Азербайджана и Италии.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита итальянская делегация посетила Н-скую воинскую часть Сил специального назначения.

Гостям был представлен брифинг об истории образования и боевом пути Сил специального назначения, были даны ответы на интересующие вопросы.

В ходе экспертной встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и по другим темам, представляющим взаимный интерес.

Гости ознакомились с обеспечением военнослужащих Сил специального назначения, а также с БПЛА, оружием и другими средствами, имеющимися в их распоряжении.

Итальянская делегация также понаблюдала за показательными выступлениями военнослужащих Сил специального назначения Азербайджана по боевой подготовке.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Italian Special Forces representatives hold meeting
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İtaliya XTQ mənsubları görüşüb

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