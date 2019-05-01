​Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции

Находящийся с визитом в Стамбуле министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 1 мая встретился со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, а также роль Азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции в обеспечении стабильности в регионе.

Стороны обменялись мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, проведению совместных военных учений и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.