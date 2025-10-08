Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Состоялась встреча командующих ВМС прикаспийских стран

    Армия
    • 08 октября, 2025
    • 20:43
    Состоялась встреча командующих ВМС прикаспийских стран

    В Санкт-Петербурге состоялась встреча командующих Военно-морскими силами (ВМС) прикаспийских стран.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    В ходе встречи, в которой принимала участие азербайджанская делегация, возглавляемая командующим ВМС капитаном 1-го ранга Шахином Мамедовым, были обсуждены вопросы региональной безопасности на Каспийском море, военно-морского сотрудничества, организации совместных учений, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Наряду с этим, в рамках мероприятия были проведены переговоры о сотрудничестве в области гидрографии, были затронуты возможности повышения навигационной безопасности на Каспийском море, обмена гидрографическими данными и организации совместных исследований.

    На встрече также состоялись широкие обсуждения вопросов расширения форматов сотрудничества между прикаспийскими государствами с целью укрепления взаимного доверия и повышения безопасности на море.

