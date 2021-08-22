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Состоялась встреча делегаций ВМС Азербайджана и Ирана

Состоялась встреча делегаций ВМС Азербайджана и Ирана Состоялась встреча командующего Северным флотом ВМС Исламской Республики Иран контр-адмирала Абдулвахаба Тахири с делегациями во главе с заместителем командующего ВМС Азербайджана капитаном первого ранга Хабибом Халиловым
Армия
22 августа 2021 г. 11:12
Состоялась встреча делегаций ВМС Азербайджана и Ирана

Состоялась встреча командующего Северным флотом ВМС Исламской Республики Иран контр-адмирала Абдулвахаба Тахири с делегациями во главе с заместителем командующего ВМС Азербайджана капитаном первого ранга Хабибом Халиловым.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, стороны обсудили организацию и проведение конкурса "Морской кубок" в рамках соревнования "Международные армейские игры – 2021".

В ходе встречи контр-адмирал А.Тахири пожелал удачи азербайджанским военнослужащим на этих играх.

Капитан Х.Халилов поблагодарил иранского коллегу за организацию в этом году соревнования в Иране. Он подчеркнул, что игры проводятся с целью повысить дружеские отношения между странами-участницами.

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Версия на английском языке ФотоNaval Forces delegations of Azerbaijan and Iran hold meeting
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İranın HDQ nümayəndə heyətləri görüşüb

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