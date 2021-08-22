Состоялась встреча делегаций ВМС Азербайджана и Ирана

Состоялась встреча командующего Северным флотом ВМС Исламской Республики Иран контр-адмирала Абдулвахаба Тахири с делегациями во главе с заместителем командующего ВМС Азербайджана капитаном первого ранга Хабибом Халиловым

Состоялась встреча командующего Северным флотом ВМС Исламской Республики Иран контр-адмирала Абдулвахаба Тахири с делегациями во главе с заместителем командующего ВМС Азербайджана капитаном первого ранга Хабибом Халиловым.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, стороны обсудили организацию и проведение конкурса "Морской кубок" в рамках соревнования "Международные армейские игры – 2021".

В ходе встречи контр-адмирал А.Тахири пожелал удачи азербайджанским военнослужащим на этих играх.

Капитан Х.Халилов поблагодарил иранского коллегу за организацию в этом году соревнования в Иране. Он подчеркнул, что игры проводятся с целью повысить дружеские отношения между странами-участницами.