Состоялась трёхсторонняя встреча руководителей военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева состоялась встреча руководителей военно-учебных заведений трех стран.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Сначала делегации почтили память великого лидера и возложили цветы к его памятнику, воздвигнутому на территории Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева.

Поприветствовав гостей, начальник Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева генерал-майор Физули Салахов подчеркнул важность проведения этой встречи. Он выразил уверенность, что подобные встречи будут способствовать укреплению дружбы среди офицерского и преподавательского состава военно-учебных заведений, а также расширению связей в военно-образовательной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Выразив признательность за организацию этой встречи на высоком уровне в Баку, начальник Военного училища Сухопутных войск Турции бригадный генерал Исмаил Гюзеллер и ректор Академии национальной обороны Грузии полковник Заза Джапаридзе подчеркнули, что проведение подобных мероприятий внесет достойный вклад в проведение обмена опытом и реализацию крупных программ и проектов среди военно-учебных заведений.

Стороны пожелали, чтобы эти встречи были продолжительными, и в будущем проводились в более расширенном формате, а также выразили готовность перенимать передовой опыт братских государств и работать вместе с ними.

Затем были представлены брифинги об истории, этапах развития и учебно-образовательных процессах военно-учебных заведений трех стран.

Гости побывали в тренажерном зале, учебных классах и на складах бронетехники Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, ознакомились с учебным процессом.

По итогам встречи был подписан совместный протокол.