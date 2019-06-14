Состоялась торжественная церемония проводов турецких военнослужащих, участвовавших в учениях "Нерушимое братство-2019" - ВИДЕО

Состоялась торжественная церемония проводов личного состава Вооруженных сил Турецкой Республики, привлеченного к совместным азербайджано-турецким тактическим учениям "Нерушимое братство-2019" с боевой стрельбой.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, выступивший на церемонии заместитель командующего Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Эльман Оруджев отметил, что учения прошли на высоком уровне, военнослужащие двух братских стран продемонстрировали высокий профессионализм, патриотизм и нерушимое братство.

В ходе мероприятия участникам учений были вручены подарки.

Личный состав, вооружение и военная техника Вооруженных сил Турецкой Республики, передвигаясь из погранично-пропускного пункта Садарак через мост "Умид" над рекой Араз, возвратились в места постоянной дислокации.