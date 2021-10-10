Состоялась очередная церемония выпуска "Курса подготовки сверхсрочников действительной военной службы"

В Учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии состоялась очередная церемония выпуска “Курса подготовки сверхсрочников действительной военной службы".

В Учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии состоялась очередная церемония выпуска “Курса подготовки сверхсрочников действительной военной службы".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность нашей страны. В исполнении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на выпускной церемонии поздравили выпускников с успешным завершением курса и пожелали им успехов в дальнейшей службе.

В свою очередь, выпускники пообещали применить полученные на курсах знания и практические навыки на местах службы, достойно исполнить возложенные на них обязанности и достойно защищать свою Родину.

Успешно окончившим курс выпускникам были вручены сертификаты.

Затем состоялось прохождение торжественным маршем выпускников перед трибуной. В заключение была сделана фотография на память.