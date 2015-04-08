Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В Центре обучения и образования Вооруженных сил Азербайджана состоялась конференция по согласованию азербайджано-американских двусторонних отношений в военной сфере. Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

На конференции обсуждалась деятельность стран в сфере обороны и перспективы двустороннего сотрудничества, а также проект "Рабочего плана по военному сотрудничеству между министерством обороны Азербайджанской Республики и Европейским командованием США на 2016 год".

На конференции с азербайджанской стороны приняли участие представители соответствующих структур министерства обороны, трех видов войск Вооруженных сил, с американской стороны - представители Европейского командования, военного атташе США в Азербайджане и офиса по военному сотрудничеству.