В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии 9 декабря состоялась церемония выпуска очередного курса усовершенствования офицерского состава.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

Выступивший на мероприятии начальник Центра полковник Низами Мовланов отметил, что повышение потенциала опытных кадров в сфере армейского строительства является одной из важнейших задач. Полковник пожелал успехов в дальнейшей службе военнослужащим, успешно завершившим курс.

Присутствующие выразили глубокую признательность за оказанное внимание и заботу.

Затем выпускникам, успешно завершившим курс и продемонстрировавшим высокие результаты в обучении, были вручены почетные грамоты и сертификаты. Отличник курса майор Пярвиз Гулиев прикрепил эмблему курса к символическому пню.

В заключение было сделано фото на память.