Состоялась церемония выпуска очередного курса усовершенствования офицерского состава
- 09 декабря, 2025
- 18:47
В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии 9 декабря состоялась церемония выпуска очередного курса усовершенствования офицерского состава.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Выступивший на мероприятии начальник Центра полковник Низами Мовланов отметил, что повышение потенциала опытных кадров в сфере армейского строительства является одной из важнейших задач. Полковник пожелал успехов в дальнейшей службе военнослужащим, успешно завершившим курс.
Присутствующие выразили глубокую признательность за оказанное внимание и заботу.
Затем выпускникам, успешно завершившим курс и продемонстрировавшим высокие результаты в обучении, были вручены почетные грамоты и сертификаты. Отличник курса майор Пярвиз Гулиев прикрепил эмблему курса к символическому пню.
В заключение было сделано фото на память.