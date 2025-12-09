Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Состоялась церемония выпуска очередного курса усовершенствования офицерского состава

    09 декабря, 2025
    • 18:47
    Состоялась церемония выпуска очередного курса усовершенствования офицерского состава

    В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии 9 декабря состоялась церемония выпуска очередного курса усовершенствования офицерского состава.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    Выступивший на мероприятии начальник Центра полковник Низами Мовланов отметил, что повышение потенциала опытных кадров в сфере армейского строительства является одной из важнейших задач. Полковник пожелал успехов в дальнейшей службе военнослужащим, успешно завершившим курс.

    Присутствующие выразили глубокую признательность за оказанное внимание и заботу.

    Затем выпускникам, успешно завершившим курс и продемонстрировавшим высокие результаты в обучении, были вручены почетные грамоты и сертификаты. Отличник курса майор Пярвиз Гулиев прикрепил эмблему курса к символическому пню.

    В заключение было сделано фото на память.

