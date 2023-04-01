Состоялась церемония почтения памяти Национального героя Шукюра Гамидова

1 апреля на Второй Аллее Шехидов состоялась церемония почтения памяти по случаю Дня рождения Национального героя Азербайджана, шехида Отечественной войны, полковника Шукюра Гамидова.

1 апреля на Второй Аллее Шехидов состоялась церемония почтения памяти по случаю Дня рождения Национального героя Азербайджана, шехида Отечественной войны, полковника Шукюра Гамидова.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала минутой молчания почтили память отдавших жизни за суверенитет, территориальную целостность и освобождение территорий Азербайджана.

Затем участники мероприятия посетили могилу Национального героя, возложили цветы и прочитали молитвы за упокой души.

В мероприятии было проинформировано о достойном жизненном пути Ш.Гамидова, службе Родине, отваге и героизме, проявленных во время Апрельских боев и Отечественной войны.

Он отличился в апрельских боях при освобождении стратегического пункта "Лелетепе" на направлении Джебраильского района, и распоряжением президента Ильхама Алиева был награжден званием "Национальный герой".

В Отечественной войне, начавшейся в сентябре 2020 года, Ш.Гамидов сражался в боях на направлении Джебраила, Физули и Губадлы.

Распоряжением президента Ильхама Алиева Ш.Гамидов посмертно был награжден орденом "Победа", медалями "За Родину", "За освобождение Физули", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Губадлы".

В церемонии приняли участие группа офицеров Министерства обороны, сотрудники Исполнительной власти Губадлинского района и Дома культуры Губадлинского района, представители общественности, члены семьи национального героя, его боевые товарищи и школьники.