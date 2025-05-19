Состоялась церемония открытия азербайджано-иранских учений "Араз-2025" 

Состоялась церемония открытия совместных азербайджано-иранских учений "Араз-2025", проходящих в Азербайджане.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Сначала руководители учений с азербайджанской и иранской сторон, а также другие высокопоставленные участники посетили памятник, воздвигнутый в честь шехидов, отдавших жизнь за Родину, и возложили к нему цветы.
Минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности обеих стран. Прозвучали гимны Азербайджана и Ирана.
В своих выступлениях руководители учений подчеркнули важность проводимых совместных учений и пожелали участникам успехов.
Отмечалась значимость совместных учений "Араз-2025" в углублении военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, развивающегося по восходящей линии. Было отмечено, что данные учения способствуют укреплению взаимного доверия между Азербайджаном и Ираном и вооруженными силами двух стран.
Отметим, что совместные учения завершатся 21 мая.