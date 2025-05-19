Состоялась церемония открытия азербайджано-иранских учений "Араз-2025"

Состоялась церемония открытия совместных учений "Араз-2025", проходящих в Азербайджане.

Состоялась церемония открытия совместных азербайджано-иранских учений "Араз-2025", проходящих в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала руководители учений с азербайджанской и иранской сторон, а также другие высокопоставленные участники посетили памятник, воздвигнутый в честь шехидов, отдавших жизнь за Родину, и возложили к нему цветы.

Минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности обеих стран. Прозвучали гимны Азербайджана и Ирана.

В своих выступлениях руководители учений подчеркнули важность проводимых совместных учений и пожелали участникам успехов.

Отмечалась значимость совместных учений "Араз-2025" в углублении военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, развивающегося по восходящей линии. Было отмечено, что данные учения способствуют укреплению взаимного доверия между Азербайджаном и Ираном и вооруженными силами двух стран.

Отметим, что совместные учения завершатся 21 мая.