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В учебных частях и подразделениях азербайджанской армии состоится церемония принятия военной присяги

Состоится церемония принятия военной присяги

По поручению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова 11 августа в учебных частях и подразделениях азербайджанской армии состоится церемония принятия военной присяги молодыми солдатами.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Посетители ознакомятся с социально-бытовыми условиями, созданными в воинских частях, посетят служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые.

В ходе встреч с командованием воинских частей будут обсуждены вопросы, интересующие родителей солдат, после чего будут организованы культурно-массовые мероприятия.

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