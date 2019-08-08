По поручению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова 11 августа в учебных частях и подразделениях азербайджанской армии состоится церемония принятия военной присяги молодыми солдатами.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Посетители ознакомятся с социально-бытовыми условиями, созданными в воинских частях, посетят служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые.

В ходе встреч с командованием воинских частей будут обсуждены вопросы, интересующие родителей солдат, после чего будут организованы культурно-массовые мероприятия.