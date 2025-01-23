Солдат ВС Азербайджана погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия

В Кельбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о гибели военнослужащего воинской части Министерства обороны Азербайджана, солдата Джамала Низами оглы Гусейнова, в результате выстрела из огнестрельного оружия.

В Кельбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о гибели военнослужащего воинской части Министерства обороны Азербайджана, солдата Джамала Низами оглу Гусейнова, в результате выстрела из огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана, старший советник юстиции Фирад Алиев.

На основании поступившей информации сотрудниками Кяльбаджарской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики был проведен осмотр места происшествия, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, представляющие значимость для дела, а также выполнены другие необходимые действия.

По данному факту в Кяльбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены экспертизы, проведены другие следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается, и в соответствии с требованиями законодательства будет обеспечено принятие всех необходимых мер.