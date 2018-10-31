Согласно плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Германией проведен семинар

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Согласно плану двустороннего сотрудничества на 2018 год между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Федеративной Республики Германии, в Военной Академии Вооруженных сил Азербайджана состоялся научно-практический семинар на тему "Политика военной безопасности".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе семинара немецкие эксперты представили лекции слушателям Военной Академии, а также профессорско-преподавательскому составу, специализирующемуся в области военной стратегии.