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Снайперы азербайджанской армии выполнили практические стрельбы

Снайперы азербайджанской армии выполнили практические стрельбы В соответствии с планом подготовки Сухопутных войск Азербайджанской армии на 2023 год проведены практические занятия по стрельбе из снайперских винтовок.
Армия
26 мая 2023 г. 10:29
Снайперы азербайджанской армии выполнили практические стрельбы

В соответствии с планом подготовки Сухопутных войск Азербайджанской армии на 2023 год проведены практические занятия по стрельбе из снайперских винтовок.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала военнослужащие отработали нормативы по занятию огневой позиции и приведению оружия в состояние боевой готовности.

Снайперы с профессионализмом выполнили задачи по обнаружению и уничтожению условных целей противника в районе учений.

Основная цель проводимых учений – повышение способности поражения цели точным огнем при соблюдении правил правильного прицеливания.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun snayperləri praktiki atış çalışmaları yerinə yetiriblər

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