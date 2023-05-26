Снайперы азербайджанской армии выполнили практические стрельбы

В соответствии с планом подготовки Сухопутных войск Азербайджанской армии на 2023 год проведены практические занятия по стрельбе из снайперских винтовок.

В соответствии с планом подготовки Сухопутных войск Азербайджанской армии на 2023 год проведены практические занятия по стрельбе из снайперских винтовок.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала военнослужащие отработали нормативы по занятию огневой позиции и приведению оружия в состояние боевой готовности.

Снайперы с профессионализмом выполнили задачи по обнаружению и уничтожению условных целей противника в районе учений.

Основная цель проводимых учений – повышение способности поражения цели точным огнем при соблюдении правил правильного прицеливания.