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    Скончался генерал-майор Азербайджана в отставке - ФОТО

    Али Казымов умер 26 октября в возрасте 60 лет после продолжительной болезни

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Азербайджана понесли тяжелую утрату. 

    Как сообщает Report, 26 октября в возрасте 60 лет после продолжительной болезни умер находящийся в отставке генерал-майор Али Казымов.

    Отметим, что Казымов Али Имран оглу родился 17 февраля 1956 года в селе Нургуд Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики. 

    В 1989-1992 годах получал образование в Военной академии тыла и транспорта в Ленинграде. Вернулся в Азербайджан после распада СССР в качестве капитана 2-го ранга. 

    С декабря 1993 года по сентябрь 1994 года участвовал в боях за территориальную целостность Азербайджанской Республики в качестве заместителя командира бригады по тылу. 

    Приказом министра обороны Азербайджанской Республики от 25 февраля 1996 года А.Казымов удостоен звания "капитана 1-го ранга", а приказом президента Азербайджанской Республики от 25 мая 1998 года - звания "генерал-майор". 

    Руководство министерства обороны выразило соболезнования в связи со смертью генерала. 

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