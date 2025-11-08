Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Системы "SkyStriker Block 4" впервые продемонстрированы на военном параде в Баку

    Армия
    • 08 ноября, 2025
    • 15:10
    Системы SkyStriker Block 4 впервые продемонстрированы на военном параде в Баку

    Арсенал Азербайджанской армии пополнился современными беспилотными барражирующими боеприпасами "SkyStriker Block 4".

    Как сообщает Report, новейшие системы впервые продемонстрированы 8 ноября на военном параде в Баку, посвященном 5-й годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.

    Военный парад Баку Путь к Победе SkyStriker Block 4
    "SkyStriker Block 4" sərbəst uçan döyüş sursatları Bakıdakı hərbi paradda ilk dəfə nümayiş olunub

    Лента новостей