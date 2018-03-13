SIPRI: Азербайджан занял 27-ое место в мире по объему импорта вооружений

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан занял 27-е место в мире по объему импорта вооружения за 2016-2017 годы.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно докладу, Азербайджан за два года закупил вооружений на сумму в 551 млн долларов США.

Напомним, что в этот период Азербайджан импортировал из Израиля четыре единицы боевых кораблей OPV-62, 40 единиц БПЛА Orbiter, 215 противотанковых ракет Spike-NLOS.

Наряду с этим республика закупила у Чехии десять единиц 122-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70.

Азербайджан в указанный период импортировал из России 36 единиц ТОС-1 ("Солнцепек"), 40 единиц бронетранспортеров БТР-82А, а также 800 единиц ПТРК "Хризантема". Словакия поставила в республику 18 единиц 152-мм самоходной пушки-гаубицы "Дана".

Армения в свою очередь заняла 54-е место в данном рейтинге, импортировав за указанный период вооружений на сумму в 124 млн долларов США.

Рейтинг крупнейших экспортеров военной продукции возглавили США, Россия, Франция, Германия и Китай, которые обеспечили 74% совокупного мирового объема экспорта вооружений в 2013 - 2017 годах.