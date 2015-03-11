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    ​Шахину Мамедову присвоено воинское звание генерал-лейтенант

    Капитану Джахангиру Гурбанову присвоено почетное звание Заслуженный артист

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении заместителю министра внутренних дел Азербайджанской Республики – командующему Внутренними войсками Шахину Искендер оглу Мамедову воинского звания генерал-лейтенант. 

    Как отмечает Report, согласно распоряжению, заместителю министра внутренних дел Азербайджанской Республики – командующему Внутренними войсками Шахину Искендер оглу Мамедову присвоено воинское звание генерал-лейтенант.

    Другим распоряжением главы государства за заслуги в развитии музыкального искусства в Азербайджане и многолетнюю плодотворную деятельность во Внутренних войсках министерства внутренних дел Азербайджанской Республики капитану Джахангиру Гафар оглу Гурбанову присвоено почетное звание "Заслуженный артист".

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