Семьям студентов Военного колледжа ежемесячно будет выплачиваться по 200 манатов

10:50

Семьям курсантов, поступивших в военный колледж Национального университета обороны при Министерстве обороны Азербайджана и будут учиться в 2024-2025 учебном году, будет выплачена ежемесячная материальная помощь в размере 200 манатов.

Об этом сообщили Report в Минобороны Азербайджана.

Военный колледж Национального университета обороны предлагает углубленную и современную образовательную программу для обучения и подготовки профессиональных военных с использованием передовых технологий, моделей вооружения и военной техники нового поколения, учебных комплексов, лабораторий, учебных центров, отвечающих современным стандартам.

На время обучения курсантам ежемесячно выплачивается стипендия в размере 100 манатов, материальная помощь их семьям в размере 200 манатов, накопления на счете в размере 150 манатов.