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Семьям студентов Военного колледжа ежемесячно будет выплачиваться по 200 манатов

Семьям студентов Военного колледжа ежемесячно будет выплачиваться по 200 манатов 10:50
Армия
13 апреля 2024 г. 11:19
Семьям студентов Военного колледжа ежемесячно будет выплачиваться по 200 манатов

Семьям курсантов, поступивших в военный колледж Национального университета обороны при Министерстве обороны Азербайджана и будут учиться в 2024-2025 учебном году, будет выплачена ежемесячная материальная помощь в размере 200 манатов.

Об этом сообщили Report в Минобороны Азербайджана.

Военный колледж Национального университета обороны предлагает углубленную и современную образовательную программу для обучения и подготовки профессиональных военных с использованием передовых технологий, моделей вооружения и военной техники нового поколения, учебных комплексов, лабораторий, учебных центров, отвечающих современным стандартам.

На время обучения курсантам ежемесячно выплачивается стипендия в размере 100 манатов, материальная помощь их семьям в размере 200 манатов, накопления на счете в размере 150 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi Kollec tələbələrinin ailəsinə hər ay 200 manat yardım ödəniləcək

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