Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ

Интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова восточноевропейскому бюро Report:

Интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова восточноевропейскому бюро Report:

- По предположениям официальных лиц, очередная масштабная атака России на Украину ожидается в годовщину начала войны 23-24 февраля. Вы в своем заявлении прессе в начале января отметили, что это скорее информационная атака, однако позже не исключили, что это может быть реальностью. Насколько Украина готова к отражению этой атаки?

- Что касается непосредственно 24 февраля, можно сказать, что Россия – это страна, которая всю жизнь живет прошлым, и для них важны исторические даты. Они связывают дату рождения Ленина, начала Октябрьской революции и многие другие даты. С учетом того, что 24 февраля - годовщина атаки на нашу страну, конечно, они будут стремиться до этой даты добиться каких-то успехов на фронте. На сегодняшний день нет успехов, о которых можно отчитаться перед своими гражданами. Здесь все закономерно, нет никаких неясностей. Повторюсь, эта страна живет прошлым и пишет свою историю по датам. Мы готовы к этому.

- Ожидается ли, что Украина нанесет конкретный удар по территории России в целях собственной безопасности? Речь идет о вооружении, которую рассчитывает получить Украина. Запад же опасается, что это оружие будет использовано для ударов по территории России.

- Этот вопрос надо разделить на две части. Речь здесь не идет об использовании западного оружия для нанесения ударов по территории России. Владея оружием собственного производства, мы имеем полное право уничтожать те объекты, которые являются угрозой для нашей национальной безопасности. Я приведу простой пример. Город Харьков периодически обстреливается с территории Российской Федерации ракетами С-300. Имеем ли мы право уничтожить эти системы, которые находятся на территории России? Да, имеем. Мы сделаем это не при помощи оружия, предоставленного Западом, а собственным оружием, которое имеется в нашем арсенале.

- Недавно господин Резников на встрече с лидерами европейских государств в Киеве дал обещание, что ожидаемое оружие не будет применяться для ударов по территории России.

- Хочу еще раз отметить, что мы не используем западное оружие для ударов по территории России. Что касается ракет собственного производства, мы имеем полное право уничтожать те объекты, которые представляют угрозу для безопасности наших граждан. У нас есть собственные ракеты, у нас есть собственные комплексы, у нас есть собственные БПЛА, которые могут выполнять эти функции.

- Следующее заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 14 февраля. Что вы ожидаете от этой встречи?

- Встречи состоятся 13-14 февраля. Это будет девятая встреча в формате "Рамштайн". Могу сказать, что поддержка наших партнеров растет. Если в начале войны мы получали мизерную помощь, то с каждым месяцем эта помощь увеличивается. Тогда мы просили NLAW, Javelin, Stinger и "Байрактар", сейчас военный сленг намного шире. В наш лексикон уже вошли названия вооружений, переданных нам нашими партнерами, таких как Patriot, 777, AHS Krab, Zuzana, которые мы используем для борьбы с государством-террористом, пытающимся нас уничтожить.

- Ожидается ли поставка новой партии "Байрактаров" в Украину?

- В Украине есть "Байрактары", ими пользуются. О них сейчас меньше говорят, но в начале войны они были ключевыми, так как у нас не было другого оружия. Мы благодарны нашим партнерам, благодарны нашим турецким друзьям за то, что они помогли нам в самый сложный момент. Именно беспилотники "Байрактар" сыграли важную роль в уничтожении вторгшихся на наши земли российских военнослужащих в первые дни войны. Более того, эти дроны выполняют огромную работу, о которой я сейчас предпочитаю не говорить. Но, поверьте, они постоянно находятся на посту. Мы сейчас с вами говорим, а они работают.

- Как идет процесс формирования танковых бригад в Украине для наступательной операции по освобождению оккупированных территорий страны? В частности, ожидаются ли поставки танков Leopard и Abrams?

- Что касается танков Abrams, их поставка в Украину займет некоторое время. Однако танки Leopard могут быть доставлены раньше. Наших военных обучают обращению с этими танками. Если на Западе обучение проводится в течение 3-5 месяцев, то обучение наших военных занимает всего 3-4 недели. И это очень важно, потому что, мы за неимением этих танков, каждый день теряем наших граждан. Уверен, что танки поступят раньше намеченного срока.

- Насколько я понял, в ближайшее время поставка этих танков не ожидается. Владимир Зеленский недавно заявил, что если поставки осуществятся в летние месяцы, то для Украины это будет слишком поздно.

- Я думаю, что это произойдет намного раньше лета.

- Чувствуется, что по сравнению с летними месяцами в зимние месяцы украинская армия замедляет контрнаступление, особенно в направлении новых населенных пунктов. Ожидаются ли новые контрнаступления в ближайшее время? Если сравнить ситуацию месячной и недельной давности в Бахмуте, можно сказать, что ситуация усложнилась. Российская армия серьезно наступает.

- Бахмут они очень хотели занять еще до октября прошлого года, до дня рождения Путина, но у них не получилось. В феврале этого года они собрали на этом направлении большое количество оружия и солдат. Да, ситуация там сложная. Два-три раза в неделю мы проводим заседание Ставки Верховного главнокомандующего и последние три месяца мы начинаем заседания с ситуации в Бахмуте, потому что он для нас так же важен, как и другие населенные пункты нашей страны. И даже если по каким-то причинам военные решат, что следует отступить на шаг, чтобы потом продвинуться на три шага, мы пойдем на это. Что касается наступления, мы освободим все наши территории, включая Крым, и изгоним всю русскую нечисть, которая вторглась на нашу землю.

Сегодня идет большая "подковерная" работа некоторых деятелей, которые будут стремиться предложить нам вариант Северной Кореи и Южной Кореи, так называемую 38-ю параллель. Сегодня активизировались медведчуки, представители оппозиционной платформы и внутреннего фронта, называющие себя политтехнологами. Они пытаются заниматься этим вопросом, вести переговоры, проводить встречи. Я могу сказать - такого не будет, мы не пойдем на это. Наше общество никогда не пойдет на разделение страны. Согласно нашей Конституции, она единая, унитарная и останется таковой.

- Ожидается ли очередное полномасштабное наступление врага на Киев и другие области? С другой стороны, если ситуация останется стабильной, ожидается ли в ближайшее время отмена военного положения в Киевской и западных областях?

- У них нет сил для захвата Киева. Более того, наше общество этого не допустит. Что касается западных областей, они попытаются перерезать нам пути поставок оружия. Мы готовы к такому сценарию, понимаем, что происходит и дадим достойный отпор. Хочу обратить внимание, что когда 24 февраля началась активная фаза войны с Россией, которая у нас длится десятилетиями, если не столетиями, то в нас никто не верил, все считали, что мы за короткий промежуток времени проиграем эту войну и будем уничтожены. Не стоит скрывать, что Путин всех ввел в заблуждение. Все поверили в силу Путина, в то, что у него вторая по силе армия в мире, что он заберет себе Украину. Мы же доказали, что способны защищать свою страну, и будем защищать ее и впредь. Более того, мы вернем все свои исторические территории. И я обращаю внимание на словосочетание "исторические территории". Это наша обязанность, и так и будет.