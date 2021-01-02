Сегодня – день рождения Национального героя Полада Гашимова

Отважному генерал-майору исполнилось бы 46 лет

Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Полада Гашимова.

По сообщению Report, отважному генерал-майору исполнилось бы 46 лет.

Полад Гашимов родился 2 января 1975 года в селе Вандам Габалинского района. Учился в сумгайытской школе № 28, а затем в школе № 34, окончил Высшую военную школу имени Гейдара Алиева.

Генерал-майор Полад Гашимов героически погиб 14 июля 2020 года при отражении нападения ВС Армении в ходе ожесточенных боев в Товузском направлении фронта. Заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев с глубокой скорбью сообщил общественности печальную весть о смерти Полада Гашимова. Тело генерал-майора Полада Гашимова было доставлено сначала в поселок Вандам Габалинского района, где он родился, а затем в город Сумгайыт, в котором он жил. Герой был похоронен 15 июля на II Аллее почетного захоронения рядом с полковником Ильгаром Мирзоевым.

Президент Ильхам Алиев лично выразил соболезнования матери Полада Гашимова – Самайе ханум. 9 декабря 2020 года распоряжением президента Ильхама Алиева Поладу Гашимову было присвоено звание Национального героя Азербайджана посмертно.

Напомним, что в 2003 году распоряжением президента Гейдара Алиева тогда еще майор Полад Гашимов был награжден медалью "За боевые заслуги". Спустя 6 лет, в 2009 году, уже в звании полковника-лейтенанта Полад Гашимов распоряжением президента Ильхама Алиева был награжден медалью "За Родину". 25 июня 2014 года герою был присвоен орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, а за проявленное мужество в апрельских боях 2016 года Полад Гашимов был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

В апрельских боях 2016 года Полад Гашимов, командующий Первым армейским корпусом, получил ранение. 25 июня 2019 года ему было присвоено высшее воинское звание генерал-майор. Затем он был назначен начальником штаба Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Азербайджана.

В 2020 году улица в Габале, на которой расположена Аллея шехидов, была названа в честь Полада Гашимова. Имя генерал-майора увековечено и в Турции. Так, в муниципалитете Османгази провинции Бурса, в районе Демирташ заложен парк имени Полада Гашимова.

У героя подрастают двое сыновей и дочь.

Покойтесь с миром, господин генерал-майор Полад Гашимов!