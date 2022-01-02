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Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Полада Гашимова

Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Полада Гашимова Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана генерал-майора Полада Гашимова, героически погибшего 14 июля 2020 года на передовой при предотвращении провокаций армянской стороны.
Армия
2 января 2022 г. 02:43
Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Полада Гашимова

Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана генерал-майора Полада Гашимова, героически погибшего 14 июля 2020 года на передовой при предотвращении провокаций армянской стороны.

Как напоминает Report, Полад Гашимов родился 2 января 1975 года в поселке Вендам Габалинского района. Среднюю школу П.Гашимов окончил в городе Сумгайыт, куда он переехал вместе с семьей.

После окончания Высшей военной школы имени Гейдара Алиева он начал службу в рядах армии.

В 2003 году будучи в звании майора по распоряжению Общенационального лидера П.Гашимов был награжден медалью “За военные заслуги”, а через шесть в 2009 году в звании полковника по распоряжению Президента Ильхама Алиева – медалью “За Родину”.

25 июня 2014 году он был награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” III-ей степени, а за доблесть во время апрельских боев 2016 года – орденом “За заслуги перед Отечеством” II-ой степени.

Во время апрельских боев он был начальником штаба Первого армейского корпуса, внес значимый вклад в зачистке высот вблизи села Талыш.

25 июня 2015 года ему было присвоено звание генерал-майора. Затем он был назначен начальником штаба Третьего армейского корпуса. Полад Гашимов стал шехидом во время ожесточенных боев в направлении Товуза 14 июля 2020 года.

14 июля его тело было доставлено в село Вендам Габалинского района, а потом в город Сумгайыт. Он был похоронен 15 июля рядом с полковником Ильгаром Мирзоевым во Второй Аллее шехидов.

9 декабря 2020 года распоряжением главы государства ему посмертно было присвоено звание Национального героя.

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Версия на азербайджанском языке Milli Qəhrəman, şəhid general-mayor Polad Həşimovun doğum günüdür

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