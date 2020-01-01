С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается призыв на военную службу.

Как передает Report, призыв осуществляется в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева "О призыве с 1 по 30 января 2020 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы".

Согласно распоряжению, граждане Азербайджанской Республики 2002 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1985-2001 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики будут отправлены на действительную военную службу с 1 по 30 января.

Также военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" будут уволены в запас до 30 января 2020.