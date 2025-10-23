Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    Руководство военных академий Азербайджана, Грузии и Турции встретилось в Гори

    Армия
    • 23 октября, 2025
    • 17:47
    Руководство военных академий Азербайджана, Грузии и Турции встретилось в Гори

    В грузинском городе Гори состоялась трехсторонняя встреча руководящих составов Национальных университетов обороны Азербайджана, Грузии и Турции.

    Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

    На встрече, состоявшейся в Национальной академии обороны имени Давида Агмашенебели, азербайджанскую делегацию возглавил заместитель ректора Национального университета обороны по научной и образовательной части генерал-майор Ариф Гасанов.

    В ходе трехсторонней встречи был проведён обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в области военного образования, реализации совместных научных проектов и укрепления обмена опытом в подготовке профессиональных военнослужащих.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы применения современных методов военного образования и даны ответы на интересующие стороны вопросы.

    После ознакомления с условиями, созданными в Национальной академии обороны имени Давида Агмашенебели, представители пожелали успехов участникам соревнований, организованных среди курсантов трех стран по различным видам спорта.

    В завершение победителям были вручены награды.

    Минобороны Азербайджана Грузия Турция
    Фото
    Qoridə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə hərbi akademiyalarının rəhbər heyətləri görüşüb
    Фото
    Leaders of Azerbaijani, Georgian, and Turkish defense universities meet in Gori

    Последние новости

    18:16

    Баку и Белград до конца 2025 году могут провести I заседание Совета стратегического партнерства

    Бизнес
    18:12

    При атаке беспилотников на Белгород пострадали 12 человек

    В регионе
    18:11

    Определились источники уставного фонда Госинспекции по безопасности полетов

    Инфраструктура
    18:11
    Фото

    Сахиль Бабаев: Азербайджан с 2024 года поставил в Сербию 300 млн кубометров газа

    Энергетика
    18:02

    Биржевые цены на арабику ускорили рост почти до 3%

    Финансы
    18:01

    В Сальяне сгорел легковой автомобиль

    Происшествия
    17:53

    ГНФАР инвестировал в Сербию около $73 млн

    Финансы
    17:47
    Фото

    Руководство военных академий Азербайджана, Грузии и Турции встретилось в Гори

    Армия
    17:40

    Трамп: Саудовская Аравия до конца 2025 года может стать частью Соглашений Авраама

    Другие страны
    Лента новостей