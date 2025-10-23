Руководство военных академий Азербайджана, Грузии и Турции встретилось в Гори

В грузинском городе Гори состоялась трехсторонняя встреча руководящих составов Национальных университетов обороны Азербайджана, Грузии и Турции.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в Национальной академии обороны имени Давида Агмашенебели, азербайджанскую делегацию возглавил заместитель ректора Национального университета обороны по научной и образовательной части генерал-майор Ариф Гасанов.

В ходе трехсторонней встречи был проведён обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в области военного образования, реализации совместных научных проектов и укрепления обмена опытом в подготовке профессиональных военнослужащих.

В ходе встречи были обсуждены вопросы применения современных методов военного образования и даны ответы на интересующие стороны вопросы.

После ознакомления с условиями, созданными в Национальной академии обороны имени Давида Агмашенебели, представители пожелали успехов участникам соревнований, организованных среди курсантов трех стран по различным видам спорта.

В завершение победителям были вручены награды.