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    ​Руководство Минобороны провело служебное совещание

    Министр обороны дал соответствующее указание Генштабу по проверке уровня боевой подготовки войск

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Сегодня под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова прошло служебное совещание при участии заместителей министра и командного состава Вооруженных сил.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    На совещании проанализирована текущая ситуация и поставлены конкретные задачи.

    Министр обороны дал соответствующее указание Генштабу по проверке уровня боевой подготовки войск. 

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