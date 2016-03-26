​Руководство Минобороны провело служебное совещание

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Сегодня под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова прошло служебное совещание при участии заместителей министра и командного состава Вооруженных сил.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На совещании проанализирована текущая ситуация и поставлены конкретные задачи.

Министр обороны дал соответствующее указание Генштабу по проверке уровня боевой подготовки войск.