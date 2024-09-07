О нас

Руководство Минобороны ознакомилось с социально-бытовыми условиями военнослужащих

Руководство Минобороны ознакомилось с социально-бытовыми условиями военнослужащих Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев ознакомились с социально-бытовыми условиями военнослужащих, несущих службу в подразделениях, дислоцированных
Армия
7 сентября 2024 г. 10:42
Руководство Минобороны ознакомилось с социально-бытовыми условиями военнослужащих

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев ознакомились с социально-бытовыми условиями военнослужащих, несущих службу в подразделениях, дислоцированных в направлении условной границы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Руководству Минобороны было доложено, что в целях организации служебной деятельности военнослужащих на высоком уровне создана вся необходимая инфраструктура и материально-техническое обеспечение осуществляется в полном объеме в соответствии с нормами.

Встретившись с военнослужащими, министр обороны рассказал о мероприятиях, проводимых в азербайджанской армии благодаря вниманию и заботе президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, направленных на дальнейшее улучшение служебных и социально-бытовых условий военнослужащих.

В ходе беседы с военнослужащими генерал-полковник З.Гасанов поинтересовался их заботами, дал соответствующие рекомендации по повышению их профессионализма, знаний и навыков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbajan's military top brass meets with military personnel serving near conditional border
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Hikmət Mirzəyevlə birgə şərti sərhəd istiqamətində hərbçilərin sosial-məişət şəraiti ilə tanış olub

Другие новости из категории

Закир Гасанов и Хикмет Мирзоев проверили боевую подготовку подразделений на условной границе
Закир Гасанов и Хикмет Мирзоев проверили боевую подготовку подразделений на условной границе
6 сентября 2024 г. 11:30
Застрелился военнослужащий азербайджанской армии
Застрелился военнослужащий азербайджанской армии
6 сентября 2024 г. 10:46
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
5 сентября 2024 г. 11:45
Военные специалисты Азербайджана и Узбекистана обменялись опытом в сфере инженерного обеспечения
ФотоВоенные специалисты Азербайджана и Узбекистана обменялись опытом в сфере инженерного обеспечения
5 сентября 2024 г. 11:39
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
4 сентября 2024 г. 21:22
Позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении подверглись обстрелу
4 сентября 2024 г. 20:42
В Сейфали утилизируют непригодные боеприпасы
В Сейфали утилизируют непригодные боеприпасы
3 сентября 2024 г. 16:44
Азербайджан и Италия обсудили перспективы сотрудничества в военной сфере
ФотоАзербайджан и Италия обсудили перспективы сотрудничества в военной сфере
2 сентября 2024 г. 20:29
Представлены реальные кадры антитеррористической операции в Карабахе
Представлены реальные кадры антитеррористической операции в Карабахе
1 сентября 2024 г. 16:32
Гендиректор Агиль Гурбанов принял участие в церемониях по случаю выпуска военных училищ Турции
ФотоГендиректор Агиль Гурбанов принял участие в церемониях по случаю выпуска военных училищ Турции
1 сентября 2024 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi