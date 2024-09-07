Руководство Минобороны ознакомилось с социально-бытовыми условиями военнослужащих

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев ознакомились с социально-бытовыми условиями военнослужащих, несущих службу в подразделениях, дислоцированных

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев ознакомились с социально-бытовыми условиями военнослужащих, несущих службу в подразделениях, дислоцированных в направлении условной границы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Руководству Минобороны было доложено, что в целях организации служебной деятельности военнослужащих на высоком уровне создана вся необходимая инфраструктура и материально-техническое обеспечение осуществляется в полном объеме в соответствии с нормами.

Встретившись с военнослужащими, министр обороны рассказал о мероприятиях, проводимых в азербайджанской армии благодаря вниманию и заботе президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, направленных на дальнейшее улучшение служебных и социально-бытовых условий военнослужащих.

В ходе беседы с военнослужащими генерал-полковник З.Гасанов поинтересовался их заботами, дал соответствующие рекомендации по повышению их профессионализма, знаний и навыков.