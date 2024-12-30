Руководство Минобороны навестило военнослужащих в Главном клиническом госпитале

Руководство Министерства обороны посетило Главный клинический госпиталь.

Руководство Министерства обороны посетило Главный клинический госпиталь.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сообщается, что министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с медицинским персоналом госпиталя и проходящими там лечение военнослужащими, передал им поздравления президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Руководство министерства поинтересовалось процессом лечения военнослужащих, пожелало им скорейшего выздоровления и возвращения к службе в рядах Армии, а также вручило личному составу праздничные подарки.