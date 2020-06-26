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Руководство Минобороны посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Руководство Минобороны посетило Аллеи Почетного захоронения и Шехидов

26 июня по случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и заместители министра обороны посетили Аллею почетного захоронения и Аллею Шехидов.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Сначала были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и была почтена память Великого вождя.

Затем руководство Министерства обороны посетило Аллею Шехидов, возложило цветы к комплексу "Вечный огонь", воздвигнутый в память о наших согражданах, погибших в боях за суверенитет и территориальную целостность страны, и на могилы шехидов.

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