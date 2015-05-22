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    Азербайджан и Россия проведут на Каспии совместные военные учения

    Учения пройдут под названием Совместная деятельность по защите экономических объектов на Каспии

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Впервые в Каспийском море пройдет совместное учение кораблей России и Азербайджана. 

    Как заявляет Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Российского Южного военного округа. 

    "Данное решение было принято в результате обсуждений, проведенных военными представителями обеих сторон", - говорится в информации. 

    По информации, учения пройдут в сентябре 2015 года под названием "Совместная деятельность по защите экономических объектов на Каспии". 

    В учениях примут участие около 10-ти кораблей.

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