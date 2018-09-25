"Рособоронэкспорт": Странам Каспия мы предлагаем не только военную технику, но и различные инфраструктурные проекты

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ "Мы получаем на этой выставке бесценный и, что крайне важно, весьма положительный опыт развития военно-технического сотрудничества со странами важнейшего для России Прикаспийского региона". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, комментируя III Азербайджанскую международную оборонную выставку ADEX 2018, которая пройдет в Баку с 25 по 27 сентября.

"Странам Каспия мы предлагаем не только военную технику, но и различные инфраструктурные проекты, связанные с ее обслуживанием и ремонтом, подготовкой специалистов",- заявил Александр Михеев.

На III Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX 2018 будут представлены более 200 компаний из 32 стран мира.



