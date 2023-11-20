Распространились кадры учений, проведенных Арменией для гражданского населения и военных с использованием дронов

В ходе брифинга Министерства иностранных дел и Министерства обороны в связи с новыми фактами, выявленными после антитеррористических мероприятий, относительно незаконной военной деятельностью Армении в Карабахском регионе и планами дальнейших военных прес

В ходе брифинга Министерства иностранных дел и Министерства обороны в связи с новыми фактами, выявленными после антитеррористических мероприятий, относительно незаконной военной деятельностью Армении в Карабахском регионе и планами дальнейших военных преступлений, были представлены изображения, показывающие масштабы милитаризации в регионе.

Как сообщает Report, были продемонстрированы видеокадры, обнаруженные после антитеррористических мероприятий, в которых отражены кадры учений, проведенных Арменией с применением изготовленных кустарным способом дронов для гражданского населения и военных на наших территориях, а также кадры нацеливания на гражданские объекты Азербайджана.

Участники брифинга ознакомились с образцами модифицированного оружия, беспилотников, боеприпасов и мин производства 2021 года, захваченных на территории после антитеррористических мероприятий.

