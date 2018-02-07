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    Ракетные и артиллерийские соединения армии Азербайджана провели учения с боевой стрельбой - ВИДЕО

    В ходе учений были использованы современные системы автоматизированного управления
    © Mod.gov.az

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В соответствии с планом боевой подготовки войск на 2018-й год, ракетные и артиллерийские соединения провели учения с боевой стрельбой с применением 152-мм самоходных артиллерийских установок "ДАНА".

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    С целью обеспечения высокой точности и интенсивности боевых практических стрельб в ходе учений были использованы современные системы автоматизированного управления. Артиллерийские соединения, своевременно выполнив поставленные задачи, уничтожили все выявленные цели.
    Командование высоко оценило подготовку, мастерство и умение личного состава, привлеченного к учениям.

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