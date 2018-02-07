Ракетные и артиллерийские соединения армии Азербайджана провели учения с боевой стрельбой - ВИДЕО

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В соответствии с планом боевой подготовки войск на 2018-й год, ракетные и артиллерийские соединения провели учения с боевой стрельбой с применением 152-мм самоходных артиллерийских установок "ДАНА".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С целью обеспечения высокой точности и интенсивности боевых практических стрельб в ходе учений были использованы современные системы автоматизированного управления. Артиллерийские соединения, своевременно выполнив поставленные задачи, уничтожили все выявленные цели.

Командование высоко оценило подготовку, мастерство и умение личного состава, привлеченного к учениям.