Призывники смогут получить информацию о воинской части через интернет

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня граждане, которые будут призваны на действительную военную службу в январе 2015 года, смогут получить информацию о воинской части и войсках, где будут служить, через официальный сайт Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу или с помощью SMS.
Об этом Report сообщил старший офицер отдела по связям с общественностью Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, капитан Нуреддин Гейдаров.
Войдя в раздел "Электронная служба" по адресу www.seferberlik.gov.az, и вписав информацию о себе, граждане смогут уточнить, в какой воинской части и в каких войсках будут служить.
Кроме того, призывники смогут получить информацию, отправив по мобильному телефону серию удостоверения личности на номер 9100. Данной службой смогут воспользоваться абоненты всех мобильных операторов.
News DepartmentАвтор новости
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