Призывники смогут получить информацию о воинской части через интернет

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня граждане, которые будут призваны на действительную военную службу в январе 2015 года, смогут получить информацию о воинской части и войсках, где будут служить, через официальный сайт Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу или с помощью SMS.

Об этом Report сообщил старший офицер отдела по связям с общественностью Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, капитан Нуреддин Гейдаров.

Войдя в раздел "Электронная служба" по адресу www.seferberlik.gov.az, и вписав информацию о себе, граждане смогут уточнить, в какой воинской части и в каких войсках будут служить.

Кроме того, призывники смогут получить информацию, отправив по мобильному телефону серию удостоверения личности на номер 9100. Данной службой смогут воспользоваться абоненты всех мобильных операторов.