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МО: Пути обеспечения на освобожденных территориях очищаются от снега

МО: Пути обеспечения на освобожденных территориях очищаются от снега Инженерно-саперные подразделения армии Азербайджана очищают от снега пути обеспечения на освобожденных территориях и поддерживают их в рабочем состоянии, обеспечивая безопасное и непрерывное движение колонн автомобильной и боевой техники.
Армия
28 декабря 2023 г. 10:13
МО: Пути обеспечения на освобожденных территориях очищаются от снега

Инженерно-саперные подразделения армии Азербайджана очищают от снега пути обеспечения на освобожденных территориях и поддерживают их в рабочем состоянии, обеспечивая безопасное и непрерывное движение колонн автомобильной и боевой техники.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В ведомости сообщили, что принимаются необходимые меры по организации служебно-боевой деятельности подразделений, дислоцированных в труднопроходимой, горной местности, на высоком уровне в любых погодных условиях.

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Версия на английском языке Supply roads in liberated territories cleared of snow cover
Версия на азербайджанском языке MN: "Azad edilmiş ərazilərdə təminat yolları qar örtüyündən təmizlənir"

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