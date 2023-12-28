МО: Пути обеспечения на освобожденных территориях очищаются от снега

Инженерно-саперные подразделения армии Азербайджана очищают от снега пути обеспечения на освобожденных территориях и поддерживают их в рабочем состоянии, обеспечивая безопасное и непрерывное движение колонн автомобильной и боевой техники.

Инженерно-саперные подразделения армии Азербайджана очищают от снега пути обеспечения на освобожденных территориях и поддерживают их в рабочем состоянии, обеспечивая безопасное и непрерывное движение колонн автомобильной и боевой техники.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В ведомости сообщили, что принимаются необходимые меры по организации служебно-боевой деятельности подразделений, дислоцированных в труднопроходимой, горной местности, на высоком уровне в любых погодных условиях.