​Проводятся учения танковых подразделений азербайджанской армии - ВИДЕО

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Проводятся учения танковых подразделений Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в проводимых в целях проверки уровня боевой подготовки учениях проверяются возможности управления, совершения маневров, а также огневые возможности танковых подразделений.

К учениям на горной и равнинной территориях привлечено большое количество танков и живой силы. Танковые подразделения выполнили боевые задания. После занятия позиции на заранее установленной территории они открыли огонь по мишеням. Учениями руководили высокопоставленные офицеры министерства обороны.