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    ​Проводятся учения танковых подразделений азербайджанской армии - ВИДЕО

    Учения проводятся в целях проверки уровня боевой подготовки

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Проводятся учения танковых подразделений Вооруженных сил Азербайджана. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в проводимых в целях проверки уровня боевой подготовки учениях проверяются возможности управления, совершения маневров, а также огневые возможности танковых подразделений. 

    К учениям на горной и равнинной территориях привлечено большое количество танков и живой силы. Танковые подразделения выполнили боевые задания. После занятия позиции на заранее установленной территории они открыли огонь по мишеням. Учениями руководили высокопоставленные офицеры министерства обороны.

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