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Проводятся учения по повышению боеспособности спецназа

Проводятся учения по повышению боеспособности спецназа В соответствии с планом боевой готовности на 2022 год, утвержденным министром обороны, проводятся специальные тактические учения для воинских частей и подразделений специального назначения.
Армия
6 мая 2022 г. 16:50
Проводятся учения по повышению боеспособности спецназа

В соответствии с планом боевой готовности на 2022 год, утвержденным министром обороны, проводятся специальные тактические учения для воинских частей и подразделений специального назначения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В труднопроходимых горных и каменистых районах спецназ проводит занятия по разведке местности, горной подготовке и различным переброскам.

Основной целью проведения специальных тактических учений является дальнейшее повышение боеспособности воинских частей и подразделений спецназа.

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Версия на азербайджанском языке Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin döyüş qabiliyyətini yüksəltmək üçün təlim keçirilir

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