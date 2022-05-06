Проводятся учения по повышению боеспособности спецназа

В соответствии с планом боевой готовности на 2022 год, утвержденным министром обороны, проводятся специальные тактические учения для воинских частей и подразделений специального назначения.

В соответствии с планом боевой готовности на 2022 год, утвержденным министром обороны, проводятся специальные тактические учения для воинских частей и подразделений специального назначения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В труднопроходимых горных и каменистых районах спецназ проводит занятия по разведке местности, горной подготовке и различным переброскам.

Основной целью проведения специальных тактических учений является дальнейшее повышение боеспособности воинских частей и подразделений спецназа.