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Проводятся совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции

Проводятся совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции В соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджаном и Турцией, проводятся совместные азербайджано-турецкие учения.
Армия
5 декабря 2022 г. 10:43
Проводятся совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции

В соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджаном и Турцией, проводятся совместные азербайджано-турецкие учения.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Учения, проводимые с привлечением личного состава различных видов войск, боевой и специальной инженерно-саперной техники, а также средств военной авиации армии Азербайджана и Вооруженных сил Турции, охватывают город Баку и территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов.

Согласно сценарию подразделения Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Сил специального назначения, Инженерных войск, Ракетно-артиллерийских войск армии Азербайджана совместно с военнослужащими Вооруженных сил Турции выполняют различные учебно-боевые задачи.

На учениях с учетом способов ведения современного боя выполняются различные задачи по применению артиллерии, авиации и других видов войск в военных операциях, организации слаженности, наведению понтонных мостов через реки, а также высадке десанта в глубину условного противника.

Основное внимание в ходе совместных учениях уделено обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani and Turkish service members attending joint exercises
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə hərbçilərinin birgə təlimi keçirilir

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