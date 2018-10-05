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    Проводятся сборы командиров батальонов

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, проводятся сборы с командирами батальонов и дивизионов, в том числе начальниками штабов.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе сборов оцениваются знания и практические навыки офицеров, а также проверяются их теоретические знания по ведению современного общевойскового боя.

    Личный состав сдает тесты по знанию руководящих документов и зачеты по огневой, тактико-специальной и физической подготовке, а также вождению боевых машин.

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