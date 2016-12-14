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    Проводится заседание Азербайджано-турецкого диалога на высшем уровне

    На заседании будет обсужден широкий спектр вопросов по военному сотрудничеству и перспективам его развития

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В городе Анкара проводится 9-е заседание Азербайджано-турецкого диалога на высшем уровне. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе работы заседания будут согласованы совместные мероприятия на 2017 год, обсужден широкий спектр вопросов по военному сотрудничеству и перспективам его развития, главные направления работы по поддержанию безопасности в регионе, а также комплекс мер по углублению и развитию дружественных связей между вооруженными силами двух стран.

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