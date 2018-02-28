Проводится встреча экспертов Азербайджана и НАТО по образованию

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Согласно Плану совместного действия Азербайджан-НАТО в сфере развития определенных сфер системы военного образования, в Военной академии Вооруженных сил Азербайджана проводится очередная рабочая встреча экспертов министерства обороны и НАТО.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе мероприятия в рамках "Программы расширения военного образования" эксперты проводят анализ деятельности в 2017-ом году, а также обмениваются мнениями о планируемых мероприятиях и перспективах развития сотрудничества в текущем году.