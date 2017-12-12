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    Проверяются теоретические знания и практические навыки командного состава Вооруженных сил

    Все конкурсанты продемонстрировали твердые знания и навыки по проверяемым вопросам и получили хорошие оценки

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2017 год, на полигонах и учебных центрах проводятся соревнования по различным специальностям для определения самых лучших командиров звена батальон, дивизион и им равных подразделений.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Были проверены теоретические знания и практические навыки по огневой, строевой и физической подготовке личного состава, участвующего в конкурсе, проведенного среди командиров батальонов, дивизионов и эскадрилий Военно-воздушных сил, Военно-морских сил и разведывательных подразделений. Также были оценены умения офицеров управлять подразделениями во время боя.
    Все конкурсанты продемонстрировали твердые знания и навыки по проверяемым вопросам и получили хорошие оценки.

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