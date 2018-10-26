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    Проверены боеготовность и морально-психологическое состояние личного состава азербайджанской армии

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ По поручению министра обороны заместитель министра обороны по личному составу – начальник Главного управления по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев, посетив подразделения в прифронтовой зоне, проверил боеготовность и морально-психологическое состояние личного состава.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    Побывав в подразделениях, несущих боевое дежурство, замминистра довел до личного состава задачи, поставленные Верховным главнокомандующим Вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым и руководством министерства обороны перед военнослужащими.

    В ходе встречи с личным составом генерал-лейтенант К.Велиев поинтересовался проблемами и социально-бытовыми условиями военнослужащих, а также ответил на интересующие их вопросы.

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