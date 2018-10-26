Проверены боеготовность и морально-психологическое состояние личного состава азербайджанской армии

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ По поручению министра обороны заместитель министра обороны по личному составу – начальник Главного управления по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев, посетив подразделения в прифронтовой зоне, проверил боеготовность и морально-психологическое состояние личного состава.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Побывав в подразделениях, несущих боевое дежурство, замминистра довел до личного состава задачи, поставленные Верховным главнокомандующим Вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым и руководством министерства обороны перед военнослужащими.

В ходе встречи с личным составом генерал-лейтенант К.Велиев поинтересовался проблемами и социально-бытовыми условиями военнослужащих, а также ответил на интересующие их вопросы.