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Минобороны: Проверено состояние боеготовности воинских частей

Минобороны: Проверено состояние боеготовности воинских частей Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2022 год, в воинских частях и соединениях Сухопутных войск, в том числе Военно-Морских Сил, была проведена внезапная проверка состояния боеготовности подразделений.
Армия
16 февраля 2022 г. 17:50
Минобороны: Проверено состояние боеготовности воинских частей

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2022 год, в воинских частях и соединениях Сухопутных войск, в том числе Военно-Морских Сил, была проведена внезапная проверка состояния боеготовности подразделений.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе проверок были уточнены задачи танковых подразделений, поднятых по сигналу "Тревога" и выведенных в назначенный район. Были заслушаны рапорты спецназа ВМС и экипажей военных кораблей об оперативной обстановке в азербайджанском секторе Каспийского моря и боевых задачах по защите инфраструктуры стратегического назначения.

Основной целью проведения проверок является совершенствование навыков слаженного приведения подразделений рода войск в состояние боеготовности, а также умений командного состава оценивать обстановку в соответствии со сложившимися условиями и принимать оперативные решения, отметили в минобороны.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani MoD checks combat readiness of military units
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: "Hərbi hissələrin döyüşə hazırolma vəziyyəti yoxlanılıb"

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