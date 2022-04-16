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Проведены занятия в частях и подразделениях связи армии Азербайджана

Проведены занятия в частях и подразделениях связи армии Азербайджана В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в частях и подразделениях связи азербайджанской армии проведены занятия по профподготовке.
Армия
16 апреля 2022 г. 14:32
Проведены занятия в частях и подразделениях связи армии Азербайджана

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в частях и подразделениях связи азербайджанской армии проведены занятия по профподготовке.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе занятий на практике были отработаны задачи по развертыванию на территории полевых узлов и элементов связи, организации единой системы связи в сложной обстановке.

Для организации управления из развернутых на территории узлов стационарной и мобильной связи связисты умело осуществили высококачественный голосовой и информационный обмен между штабами.

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