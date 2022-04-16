Минобороны о ходе инженерных работ на освобожденных территориях

Продолжаются инженерные работы на территориях, освобожденных в результате Отечественной войны, увенчавшейся победой армии Азербайджана под командованием президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Продолжаются инженерные работы на территориях, освобожденных в результате Отечественной войны, увенчавшейся победой армии Азербайджана под командованием президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Как сообщили Report в министерстве обороны, с целью обеспечения безопасного движения транспортных средств частями и подразделениями инженерных войск армии Азербайджана очищаются от мин и снега дороги, прокладываются новые пути обеспечения к позициям наших подразделений, дислоцированных в горных и труднодопроходимых местностях.

В результате деятельности инженерно-саперных подразделений на освобожденных территориях с 1 по 15 апреля было полностью очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 492 гектара земли.

На сегодняшний день инженерно-саперными подразделениями очищено от мин более 15 000 гектаров освобожденных территорий. В целом было обнаружено и уничтожено 6095 единиц противопехотных, 2172 единицы противотанковых и 9368 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

Основные усилия брошены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.

На освобожденных территориях продолжается работа по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, ведутся также иные надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению.