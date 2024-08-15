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Проведены учебно-тренировочные полеты с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана

Проведены учебно-тренировочные полеты с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана Согласно плану подготовки на текущий год, проведены учебно-тренировочные полеты с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана.
Армия
15 августа 2024 г. 10:22
Проведены учебно-тренировочные полеты с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана

Согласно плану подготовки на текущий год, проведены учебно-тренировочные полеты с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"После доведения до сведения личного состава поставленных задач и правил безопасности, было проверено состояние здоровья военных пилотов. В соответствии с планом учебно-тренировочных полетов, вертолеты выполнили полеты по установленным маршрутам, совершив вылеты с аэродромов базирования. Были выполнены задачи по взлету и посадке в дневное и ночное время, ведению воздушной разведки, а также по другим видам деятельности", - говорится в сообщении.

В ходе учебно-тренировочных полетов, проводимых в целях повышения боевой подготовки и практических навыков, военные пилоты продемонстрировали высокий профессионализм, добавили в Минобороны.

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Версия на английском языке Helicopter units of Azerbaijan Air Force hold training flights
Версия на азербайджанском языке HHQ-nin helikopter bölmələri ilə təlim-məşq uçuşları keçirilib

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