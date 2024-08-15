Проведены учебно-тренировочные полеты с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана

Согласно плану подготовки на текущий год, проведены учебно-тренировочные полеты с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана.

Согласно плану подготовки на текущий год, проведены учебно-тренировочные полеты с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"После доведения до сведения личного состава поставленных задач и правил безопасности, было проверено состояние здоровья военных пилотов. В соответствии с планом учебно-тренировочных полетов, вертолеты выполнили полеты по установленным маршрутам, совершив вылеты с аэродромов базирования. Были выполнены задачи по взлету и посадке в дневное и ночное время, ведению воздушной разведки, а также по другим видам деятельности", - говорится в сообщении.

В ходе учебно-тренировочных полетов, проводимых в целях повышения боевой подготовки и практических навыков, военные пилоты продемонстрировали высокий профессионализм, добавили в Минобороны.